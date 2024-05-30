2024 Ön Lisans KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ve başvuru ücreti açıklandı mı? KPSS Başvuru ekranı!

Kpss Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman? KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 Ön Lisans KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ve başvuru ücreti açıklandı mı? KPSS Başvuru ekranı!

2024 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ön Lisans başvuru ücreti henüz belli olmadı.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM KPSS BAŞVUR EKRANI!