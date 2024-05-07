2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak 2024? MEB Öğretmen atama sayısı ve branş dağılımı belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atama sayısı ve kadro-branş dağılımı hakkındaki detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2024 öğretmen atama sayısı ve branş dağılımı açıklandı mı merak ediliyor. Öğretmen atama takvimiyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2024 yılında gerçekleşecek öğretmen atamalarına dair bilgiler bugün belli olacaktır. MEB Öğretmen atama sayısı ve branş dağılımı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müfredatla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soruyu cevaplayan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını; süreç biter bitmez askıya çıkarılacağını belirtti. Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" cevabını verdi.

ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen kadro ve branş dağılımı atama takvimi henüz açıklanmadı.