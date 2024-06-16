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2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı?

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. LGS sonuçları hakkındaki tüm gelişmeleri ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda, sonuçların bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir olacağı belirtildi. Sonuçların açıklanmasının ardından, aynı gün içerisinde Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak?. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı?

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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