2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi gün?
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı'nın 2024 yılında ne zaman olacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından büyük bir coşku ile kutlanan önemli bir dini bayramdır. 2024 yılında hangi tarihe denk geleceği merak konusu.
Müslüman alemi 2024 yılı için dini günleri araştırıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı sonrasında sırada Kurban Bayramı olacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi günler? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran olmak üzere, bayramın 1. günü 16 Haziran, 2. günü 17 Haziran, 3. günü 18 Haziran, 4. günü 19 Haziran olarak belirlendi.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Ramazan Bayramı Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi