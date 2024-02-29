2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi gün?

Müslüman alemi 2024 yılı için dini günleri araştırıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı sonrasında sırada Kurban Bayramı olacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi günler? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran olmak üzere, bayramın 1. günü 16 Haziran, 2. günü 17 Haziran, 3. günü 18 Haziran, 4. günü 19 Haziran olarak belirlendi.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi