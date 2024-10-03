Kpss ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Ekim cuma günü açıklanacak. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde herhangi bir saat bilgisi yer almazken sonuçların yoğunluk oluşmaması açısından sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavına kaç kişi girdi, kaç milyon kişi girdi?

KPSS ORTAÖĞRETİM NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.