2024 KPSS ne zaman, saat kaçta açıklandı?

2024 KPSS ne zaman açıklanmıştı? KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından sonuç tarihi adayların gündeminde yer aldı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, 2025 yılı sınav sonuçları için belirlenen tarih yaklaşırken geçmiş yıllardaki açıklama saatleri de yeniden gündeme geldi.

2024 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 yılında yapılan KPSS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarını aynı gün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilmişti. 2024 yılı için yapılan açıklamada, sonuç belgelerinin basılmayacağı ve adaylara gönderilmeyeceği de belirtilmişti.

Geçtiğimiz yıl yapılan duyuruda, sınav sonuçlarına yalnızca dijital ortamda erişim sağlanmış, adayların Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden giriş yapmaları gerekmişti. Bu uygulama, 2025 yılında da aynı şekilde devam edecek. Adaylar, e-Devlet hesaplarıyla da sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 KPSS Lisans sonuçlarının 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacağı, ÖSYM tarafından duyuruldu. Ancak sınav sonuçlarının gün içinde hangi saatte erişime açılacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. ÖSYM, önceki yıllarda sonuç duyurularını genellikle sabah saatlerinde yapmıştı. Bu nedenle adaylar, sonuçların sabah saatlerinde açıklanabileceğini tahmin ediyor ancak kesin saat henüz netleşmedi.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya e-Devlet hesapları aracılığıyla giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. 2025 yılı sonuç belgeleri de önceki yıllarda olduğu gibi basılı olarak gönderilmeyecek, sadece dijital ortamda erişime açılacak.