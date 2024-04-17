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2024 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ve başvuru ücreti açıklandı mı? KPSS Başvuru ekranı!

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Kpss Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman? KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ve başvuru ücreti açıklandı mı? KPSS Başvuru ekranı!

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

  • KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ve başvuru ücreti açıklandı mı? KPSS Başvuru ekranı!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM KPSS BAŞVUR EKRANI!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

KPSS Ösym Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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