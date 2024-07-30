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2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik maddi destek sağlayan İBB burs başvuruları için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bu burslar, gençlerin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla sunuluyor ve başvuru süreci merakla bekleniyor. 2024-2025 dönemi için İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları, 2024-2025 eğitim dönemi için heyecanla beklenirken, bu süreçle ilgili merak ve araştırmalar da artmış durumda. Üniversite adaylarının YKS tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayacak olmaları, burs başvuru tarihlerini de gündeme getirdi. Eğitim hayatını destekleyecek bu burslar, adaylar için büyük önem taşıdığı için, birçok öğrenci ve aile şimdiden "İBB burs başvuruları ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…

2024 İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB burs başvuru tarihleri şu an için kesinleşmiş değil. Geçtiğimiz yıl, burs başvuruları 26 Eylül ile 3 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu yıl için başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Resmi duyuru yapıldığında, güncel bilgileri ve detayları haberimize ekleyeceğiz. Burs başvuru süreciyle ilgili en son gelişmeleri haber sitemizden takip edebilirsiniz.

2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı?

2024 İBB BURSU NE KADAR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023-2024 akademik yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak sağlanmış ve her bir öğrenciye 7 bin 500 TL destek verilmişti. Ancak, bu yıl için İBB burs miktarı henüz açıklanmış değil. Yeni dönemde burs miktarlarının ne olacağı ve hangi detayların geçerli olacağına dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı?

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir. İlk olarak, başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Ayrıca, öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması, ya da ailesinin veya anne-babasının vefat etmesi durumunda, vefat eden kişinin İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişi, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitim gören bir öğrenci olmalıdır. Ayrıca, eğitimine normal öğrenim süresi içinde devam ediyor olması ve devlet üniversitesinde ya da vakıf/özel üniversitede %100 burslu olarak öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

Ara sınıf veya son sınıf öğrencileri için, yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması beklenmektedir. Son olarak, adayın gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belgeleyebilmesi gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan öğrenciler, İBB bursundan yararlanma şansına sahip olabilirler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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