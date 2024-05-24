2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ!
2024 yılında gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6) için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınava girecek adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden indirebilirler.
YDS, akademik kariyer yapmak isteyenler, kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yabancı dil bilgisi gerektiren diğer mesleklerde çalışmak isteyenler için uygulanır. 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ!
YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Sınava giriş bilgilerini görüntülemek için linke tıklayabilirsiniz.
YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ (LİNK)
YDS NE ZAMAN?
Yabancı Dil Sınavı 23.05.2024 tarihinde saat 14:00'da yapılacaktır.
YDS ÜCRETİ NE KADAR?
Yabancı Dil Sınavı 25.05.2024 tarihinde saat 23:59'da sonlanacaktır.