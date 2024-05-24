YDS, akademik kariyer yapmak isteyenler, kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yabancı dil bilgisi gerektiren diğer mesleklerde çalışmak isteyenler için uygulanır. 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ!

YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava giriş bilgilerini görüntülemek için linke tıklayabilirsiniz.

YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ (LİNK)

YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Sınavı 23.05.2024 tarihinde saat 14:00'da yapılacaktır.

YDS ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Sınavı 25.05.2024 tarihinde saat 23:59'da sonlanacaktır.