2024 EDİRNE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Edirne'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Edirne Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Edirne'dE hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Belgin İba, CHP'den Filiz Gencan Akın ve İYİ Parti'den Hamdi Sedefçi yarıştı. Peki, Edirne'de hangi parti, kim önde? Edirne'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

EDİRNE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Belgin İba, CHP'den Filiz Gencan Akın ve İYİ Parti'den Hamdi Sedefçi ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

edGüncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE EDİRNE'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Belgin İba, CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın ve İYİ Parti'nin adayı Hamdi Sedefçi kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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