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2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü Ömüraliyev'in Oldu

2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü Ömüraliyev'in Oldu
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Dubai'de düzenlenen Dünya Turizm Liderleri Ödül Töreni'nde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü'nün sahibi oldu.

TDT, Türk Devletleri arasında işbirliğini teşvik etmek, bölgenin küresel konumunu dönüştüren yenilikçi turizm girişimlerini ilerletmek ve TDT çatısı altında bulunan tarihi İpek Yolu'nu canlandırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Global Turizm Forumu tarafından 9 Ocak'ta düzenlenen törende, hem Büyükelçi Ömüraliyev hem TDT ödüllendirildi.

BÜTÜNCÜL BİR TURİZM

Ödül hakkında açıklama yayınlayan TDT; sadece İpek Yolu Projesi ile değil, önemli kutsal ve ruhani mekânları bütüncül bir turizm sunumu altında birleştirdikleri Tabarruk Ziyarat Projesi; son yıllarda Teşkilatın hayata geçirdiği, üye devletleri kış turizmi alanında işbirliğine teşvik etmek, potansiyelinden yararlanmak amacıyla kurduğu Türk Kayak Merkezleri Birliği ve Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi gibi çalışmalarının taltif edilmesinden duyduğu gururu paylaştı.

2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü Ömüraliyev'in Oldu

ORTAK ÇALIŞMALARIN GÜCÜ

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, 2024 Dünya Turizm Lideri olarak takdir edilmesinin, Türk bölgesinde turizm sektörünün geleceğinin daha parlak bir şekilde şekillendirilmesinde, ortak çalışmaların gücünün altını çizmektedir, açıklamasında bulundu. Ödül daha önce Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Avrupa Komisyonu eski Başkanı Jose Manuel Barroso'ya verilmişti.

2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü Ömüraliyev'in Oldu

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Turizm
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