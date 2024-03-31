2024 BURSA GÜRSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Mustafa Işık mı, Haşim Öztürk mü kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Gürsu Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Gürsu hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mustafa Işık, CHP'den Haşim Öztürk yarıştı. Peki, Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Bursa Gürsu'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BURSA GÜRSUYEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel SeçimlerindeBursa Gürsu'da Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Işık, CHP'den Haşim Öztürkipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA GEMLİK'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Gürsu Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Mustafa Işık, CHP'den Haşim Öztürkkıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.