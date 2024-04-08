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2024 Bayram namazı saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri...

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Müslüman alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı geride bırakıyor. Oruç tutularak geçirilen Ramazan ayının sonrasında 3 günlük bayram yaşanacak. Ramazan Bayramının ilk günü bayram namazına gidecek olan kişiler, namaz saatlerini araştırıyor. 2024 Ramazan Bayramı namaz saatleri! İl il bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri! İşte ayrıntılar...

81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ KAÇTA?

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'te kılınacak.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

2024 Bayram namazu saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri...

"Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı: 06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan: 06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10, Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman: 06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu: 06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04, Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum: 06.40, Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55, Edirne: 07.13, Elazığ: 06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59, Gaziantep: 06.33, Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22, Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38, Iğdır: 06.04, Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13, Kahramanmaraş: 06.34, Karabük: 06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis: 06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00, Konya: 06.52, Kütahya: 07.01, Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19, Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15, Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43, Ordu: 06.28, Osmaniye: 06.37, Rize: 06.18, Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa: 06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33, Tekirdağ: 07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23, Uşak: 07.04, Van: 06.08, Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41, Zonguldak: 06.52."

2024 Bayram namazu saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri...

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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