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2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı? #128226 AUZEF sonuçları görüntüleme ekranı!

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2024 yılında gerçekleştirilen AUZEF Bahar Dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı konusunda bilgi arayan öğrenciler için bir haber. Sınav sonuçlarının ne zaman ve nereden öğrenilebileceği konusunda detaylar bu haberde.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Bahar Dönemi vize sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 2024 AUZEF akademik takvimine göre, final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF vize sınav sonuçlarını görüntüleme ekranına linkten ulaşabilirsiniz. 2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs günlerinde düzenlendi. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak diğer sınav sonuçlarının açıklandığı tarihler göz önünde bulundurulduğunda, vize sonuçlarının bu hafta bitmeden adaylara sunulması bekleniyor.

2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF 2024 SINAV TARİHLERİ NEDİR?

Final sınavı: 29-30 Haziran

Telafi sınavı: 3-4 Ağustos

Mezuniyet üç ders sınavı: 14 Eylül

2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF VİZE SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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