2024 ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Ankara'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş ve İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım yarıştı. Peki, Ankara'da hangi parti, kim önde? Ankara'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ANKARA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş ve İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ANKARA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş ve İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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