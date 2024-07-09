2024-25 okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün kaldığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2024 yaz tatilinin bitmesine kaç gün var, okullar ayın kaçında açılacak? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2024-25 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı yeni akademik takvimine göre 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler için yaz tatili sonu 8 Eylül Pazar gününe denk geliyor.

Uyum eğitimleri alacak okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin 2-6 Eylül'de eğitimleri başlayacak.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 kasım 2024'te yapılacağı açıklandı.

• Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

• İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

• İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak, 4 Nisan Cuma günü tamamlanacak.