22 NİSAN TATİL Mİ? 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kişi 22 ve 23 Nisan'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve egemenliğin millete verilmesi anlamında çocuklara armağan edilmiştir. Bu özel gün, sadece bir bayram değil, aynı zamanda demokrasinin ve çocuk haklarının zaferini simgeler. Peki, bu yıl resmi tatil olacak mı? 2024 22 NİSAN TATİL Mİ? 22 Nisan yarım gün mü?
22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Ancak 22 Nisan günü ne tatil ne de yarım gündür. 22 Nisan Pazartesi günü okullar açık olacak.
RESMİ TATİLLER 2024
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı