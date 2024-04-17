22 NİSAN TATİL Mİ? 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kişi 22 ve 23 Nisan'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve egemenliğin millete verilmesi anlamında çocuklara armağan edilmiştir. Bu özel gün, sadece bir bayram değil, aynı zamanda demokrasinin ve çocuk haklarının zaferini simgeler. Peki, bu yıl resmi tatil olacak mı? 2024 22 NİSAN TATİL Mİ? 22 Nisan yarım gün mü?

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Ancak 22 Nisan günü ne tatil ne de yarım gündür. 22 Nisan Pazartesi günü okullar açık olacak.

RESMİ TATİLLER 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı