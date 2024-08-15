2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor?

2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Okulların ne zaman açılacağı belli mi? 2024-2025 Eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? MEB'e bağlı kurumlarda eğitim gören öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte ortaokul öğrencilerinin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde…

2024-2025 ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB'den gelen açıklamaya göre 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri bu tarihte eğitim öğretim hayatlarına başlamış olacak.