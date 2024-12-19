Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek?

2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih döneminin başlamasıyla birlikte, adaylar 2024/2 KPSS nitelik kodları hakkında detaylı bilgi aramaya başladı. Tercih kılavuzunda yer alan bu kodlar, adayların mezuniyet durumlarına ve başvurabilecekleri kadrolara göre kritik bir rol oynuyor. Peki, "KPSS nitelik kodları nelerdir?" ve bu kodların anlamı neyi ifade ediyor?

Kpss 2024/2 merkezi atama süreciyle birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımları için adaylar tercihlerini şekillendirmeye başladı. KPSS nitelik kodları, tercih edilen kadro ya da pozisyonlara uygunluk durumunu belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Bu kodları doğru anlamak ve tercihlerde buna göre hareket etmek büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan KPSS nitelik kodları, her adayın mezuniyet durumu, ek sertifikalar ve özel şartlara göre değerlendirilmesi gereken bir sistemdir. Peki, KPSS nitelik kodları nedir? Detaylar haberimizde...

KPSS NİTELİK KODLARI NELERDİR?

KPSS nitelik kodları, adayların eğitim düzeyine, bölümlerine ve özel şartlarına göre hangi kadrolara başvurabileceklerini belirleyen bir koddur.

3003 NİTELİK KODU NEDİR?

3003 nitelik kodu, Adalet Önlisans Programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarını kapsar. Bu nitelik kodu, Adalet Bakanlığı'na bağlı kadrolar başta olmak üzere birçok kamu kurumunda adalet hizmetlerine yönelik kadrolara başvuru yapma hakkı tanır.

2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nelerdir?

3247 NİTELİK KODU NEDİR?

3247 nitelik kodu, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilişim Güvenliği Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmayı şart koşar. Bu nitelik kodu genellikle bilişim, siber güvenlik ve veri koruma alanındaki kadrolar için kullanılmaktadır.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

6225 nitelik kodu, belirli kadrolara başvurabilmek için adayların MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası, Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olmalarını zorunlu kılar.

2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek?

7257 NİTELİK KODU NEDİR?

7257 nitelik kodu, adayların seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmalarını gerektirir. Bu durum, genellikle sahada çalışma şartları gerektiren kadrolar için geçerlidir. Örneğin, mühendislik, çevre denetimi veya saha denetim görevlerini içeren pozisyonlarda bu nitelik kodu aranır.

7315 NİTELİK KODU NEDİR?

7315 nitelik kodu, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği madde 5/b gereği, başvuruda bulunacak adayların 30 yaşını doldurmamış olmalarını zorunlu kılar. Bu şart, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) icra memuru pozisyonlarında geçerlidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
img

4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
img

Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 19-20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle! 19 Aralık Perşembe Siyah Kalp 14.bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.