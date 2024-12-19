2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek?

Kpss 2024/2 merkezi atama süreciyle birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımları için adaylar tercihlerini şekillendirmeye başladı. KPSS nitelik kodları, tercih edilen kadro ya da pozisyonlara uygunluk durumunu belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Bu kodları doğru anlamak ve tercihlerde buna göre hareket etmek büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan KPSS nitelik kodları, her adayın mezuniyet durumu, ek sertifikalar ve özel şartlara göre değerlendirilmesi gereken bir sistemdir. Peki, KPSS nitelik kodları nedir? Detaylar haberimizde...

KPSS NİTELİK KODLARI NELERDİR?

KPSS nitelik kodları, adayların eğitim düzeyine, bölümlerine ve özel şartlarına göre hangi kadrolara başvurabileceklerini belirleyen bir koddur.

3003 NİTELİK KODU NEDİR?

3003 nitelik kodu, Adalet Önlisans Programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarını kapsar. Bu nitelik kodu, Adalet Bakanlığı'na bağlı kadrolar başta olmak üzere birçok kamu kurumunda adalet hizmetlerine yönelik kadrolara başvuru yapma hakkı tanır.

3247 NİTELİK KODU NEDİR?

3247 nitelik kodu, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilişim Güvenliği Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmayı şart koşar. Bu nitelik kodu genellikle bilişim, siber güvenlik ve veri koruma alanındaki kadrolar için kullanılmaktadır.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

6225 nitelik kodu, belirli kadrolara başvurabilmek için adayların MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası, Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olmalarını zorunlu kılar.

7257 NİTELİK KODU NEDİR?

7257 nitelik kodu, adayların seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmalarını gerektirir. Bu durum, genellikle sahada çalışma şartları gerektiren kadrolar için geçerlidir. Örneğin, mühendislik, çevre denetimi veya saha denetim görevlerini içeren pozisyonlarda bu nitelik kodu aranır.

7315 NİTELİK KODU NEDİR?

7315 nitelik kodu, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği madde 5/b gereği, başvuruda bulunacak adayların 30 yaşını doldurmamış olmalarını zorunlu kılar. Bu şart, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) icra memuru pozisyonlarında geçerlidir.