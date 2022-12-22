2023 Sözleşmeli er alımı ne zaman? 2023 MSB sözleşeli er başvuru şartları ne?

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er alımı yapacağını duyurdu. İlkokul mezunu olma koşulu aranan sözleşmeli er alımı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki MSB Sözleşmeli Er alımı ne zaman başladı? Başvurular nereden yapılıyor? Aranan şartlar nedir? Sözleşmeli er alımında KPSS şartı var mı? 2023 yılına uzman çavuş alımı olacak mı? Sözleşmeli erin hakları nelerdir? 2023 MSB sözleşeli er başvurusu ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MSB 2022 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er alımı başvuruları 17 Ağustos'ta tarihinde başlamıştı. Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında yapacağı Sözleşmeli er, sözleşmeli uzman çavuş tarihlerini adaylar merak ediyor. Peki, 2023 MSB Sözleşmeli Er alımı ne zaman başladı? Başvurular nereden yapılıyor? Aranan şartlar nedir? Sözleşmeli er alımında KPSS şartı var mı? 2023 yılına uzman çavuş alımı olacak mı? Sözleşmeli erin hakları nelerdir? 2023 MSB sözleşeli er başvurusu ne zaman? Detaylar haberimizde...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er alımı başvuruları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak gerçekleştiriyorlar.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak; 1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları sözleşmeli er 2023 alımı başvur kılavuzu ile netlik kazanacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. Ancak önceki dönemin başvuru şartları şu yönde olmuştu;

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi.

2023 YILINDA UZMAN ÇAVUŞ ALIMI OLACAK MI?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılı için 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ER HAKKLARI NELERDİR?

Sözleşmeli erlerin bakım, barınma, giyecek ve yiyecekleri devlet tarafından karşılanır. Ön sözleşme dönemi de bu kapsama alınmaktadır. # Sözleşmeli erlerin ön sözleşme imzalaması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı olurlar.