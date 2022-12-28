2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oğuz Aydın kimdir? Futbolcu Oğuz Aydın hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,107 haber kaynağında 2,426,216 adet haber yapılan Oğuz Aydın, toplamda 1,964,008,477 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Oğuz Aydın kimdir? İşte, Oğuz Aydın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Oğuz Aydın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Oğuz Aydın hakkında 9,107 haber kaynağında 2,426,216 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,964,008,477 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Oğuz Aydın hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın 27 Ekim 2000 tarihinde Lahey, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Kanat pozisyonunda oynayan profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giymektedir. Türkiye U-21'in aktif millî oyuncusudur.

Bucaspor



Oğuz Aydın 2016'da Bucaspor altyapısında futbola başladı. 2018'de as takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı. Bucaspor as takımıyla ilk sezonunda 12 lig maçında forma giydi. Bucaspor sezonu 16. bitirerek 3. Lig'e düştü.

2018-19 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 5 gol, 4 asist yaptı ancak Bucaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bucaspor 1928

7 Ağustos 2019'da, 3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

2020-21 sezonunda, Bucaspor 1928 ile tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 11 gol, 3 asistlik performansıyla Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor

1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı.