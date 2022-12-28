2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Necip Uysal kimdir? Necip Uysal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.248 haber kaynağında 427.504 adet haber yapılan Necip Uysal, toplamda 3.743.830.45 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Necip Uysal kimdir. İşte, Necip Uysal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Necip Uysal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Necip Uysal hakkında 7.248 haber kaynağında 427.504 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.743.830.45 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Necip Uysal hakkında merak edilen Necip Uysal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NECİP UYSAL KİMDİR?

Necip Uysal, 24 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan ön libero mevkinde forma giyen Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. 2020'de sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Futbol kariyeri

Yıldırım Bosnaspor

Necip Uysal Bakırköy'de belediyede şoför bir babanın ve ev hanımı bir annenin 3. ve son oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyinin teşvikiyle futbola 10 yaşında Yıldırım Bosnaspor'da başladı. Hocaları onu ünlü oyuncu Frank Lampard'a benzetiyordu.

Beşiktaş

2004'te Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. Henüz 16 yaşındayken Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2007-08 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş A2'de forma giymeye başladı. 2008-09 sezonu başında A takım ile profesyonel sözleşme imzalasa da şampiyonluk sezonunda PAF takımda oynamaya devam etti. Beşiktaş Lisesi ve Yeni Levent Lisesi'nde okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi büro yönetiminde okudu ve okulun futbol takımında da yer aldı.

2009-2010

1,5 senelik A2 kariyerinde 42 maçta 6 gol atan Necip, 2009-10 sezonunda ise A takıma geçti. İlk olarak sezon başında Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa kadrosuna dahil edildi. Daha sonra ligde iki kez kulübede oturduktan sonra 24 Ekim 2009'da Eskişehirspor karşısında son dakika oyuna girdi. Nihat Kahveci'nin yerine oyuna giren futbolcu, böylece kariyerinin ilk resmi maçına çıkmış oldu. Sezonun ilk yarısında ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman kulübede otururken, bir yandan da PAF takımında oynamaya devam etti. Devre arasında ise Necip Uysal, tamamen A takıma yükseldi. Hatta Mustafa Denizli, federasyonla konuşup Necip'in U-19 kadrosundan affını istedi özel olarak devre arası kampına çağırdı.Uysal, sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başladı. 10 Mart 2010'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı. Beşiktaş için başarısız geçen bu sezonun son maçı olan Bursaspor maçında ilk asistini yaptı. Sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.

2020-2021

Sergen Yalçın döneminde Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'dan sonra o bölgede yer aldı. 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Sezonu Beşiktaş ile şampiyon tamamladı. Beşiktaş ile yaşadığı 4. şampiyonluk oldu.