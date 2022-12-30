2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Yarka kimdir? Mehmet Yarka hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,553 haber kaynağında 4,999,147 adet haber yapılan Mehmet Yarka, toplamda 4,692,431,908 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Yarka kimdir? İşte, Mehmet Yarka hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Yarka, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Yarka hakkında 9,553 haber kaynağında 4,999,147 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,692,431,908 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Yarka hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET YARKA KİMDİR?

Mehmet Yarka, Kürt asıllı Türk siyasetçi ve iş adamıdır. 2019 yılındaki yerel seçimlerden beri Şırnak Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kalelerinden biri olarak görülen Şırnak'ta AK Parti adına belediye başkanlığını kazanması ulusal medyada seçimin sürprizlerinden biri olarak görülmüştür. HDP, bu konuda bazı şaibe iddialarında bulunsa da çeşitli yerel faktörlerin halkı bu seçimi yapmaya ittiği fikri daha baskındır.

29 Ocak 1963 tarihinde Şırnak'ta doğmuş, lise öğrenimini Şırnak'ta tamamlamıştır. 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başladı. İlk defa 1989 yılında seçilerek belediye meclis üyesi ve belediye başkan vekili olarak görev yaptı. Şırnak il statüsü kazandıktan sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi. Şırnakspor Kulübünü kurdu ve 2003-2005 yılları arasında Şırnakspor Kulübü başkanlığı yaptı. 2004 yılında da belediye başkanlığı için aday olmuş fakat seçilememiştir. Yarka evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da kurmuş olduğu May İnşaat firmasında yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Belediye Başkanı Olarak Seçilmesi

Ana madde: Şırnak'ta 2019 Türkiye yerel seçimleri

2019 yerel seçimleri için AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Yarka, aday gösterilmesi ile ikamet ettiği Ankara'dan memleketi Şırnak'a geldi. Şırnak'ta kullanılan 31.946 geçerli oy arasından 19.718 oy alarak %61,7'lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi olan HDP'li Hişar Osal ise 11.194 oyla %35'te kaldı.