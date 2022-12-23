2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.961 haber kaynağında 861.429 adet haber yapılan Fahrettin Koca, toplamda 1.662.366.156 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fahrettin Koca kimdir, İşte, Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fahrettin Koca, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fahrettin Koca hakkında 7.961 haber kaynağında 861.429 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.662.366.156 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fahrettin Koca hakkında merak edilen Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca, 1965 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaparak tıp doktoru oldu. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda bitirerek 95 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Sonrasında çeşitli kurumlarda doktorluk ve medikal direktörlük görevlerini yürüttü.

1997 yılına gelindiğinde, Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kuran Koca, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın da kurucu başkanıdır. Aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Koca'nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası, Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği gibi derneklere de üyelikleri vardır.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlıklarını yürüten Fahrettin Koca, yeni sistemin ilk Sağlık Bakanı seçildi.

Fahrettin Koca evli ve dört çocuk babasıdır.