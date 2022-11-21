2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri kazananları kimler? İşte tam liste!

Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül törenin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün üstlendi. 62 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu gece İstanbul Adile Sultan Sarayında görkemli bir davetle gerçekleşti. Peki, Gelin Damat Dergisi Ödülleri kazananları kimler? İşte, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni katılımcıları ve kazananlarının isimleri...

Gelin Damat Dergisi Ödülleri'nde, Çağla Şikel, Demet Akalın, Özlem Yıldız, Ebru Akel sunuculuğunu yaptıkları tv programları ile ödül alırken Wilma Elles, Ece Gürsel, Zahide Yetiş, Ece Pirim, İvana Sert mesleki başarı ödüllerinin sahibi oldular. Haberler com ise yılın haber sitesi ödülünü aldı. Peki, Gelin Damat Dergisi Ödülleri kazananlar kimler? İşte, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni katılımcıları ve kazananlarının isimleri...

GELİN DAĞMAT DERGİSİ ÖDÜL TÖRENİ KAZANANLAR KİMLER?

Cemiyet, iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül töreninde Aslı Hünel, Zahide Yetiş, Çağla Şikel, Nur Ertürk, Wilma Elles,Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş, Ece Pirim, İvana Sert, Tuğba Özay'ın yanı sıra Haberler.com, Tema Vakfı ve Lösev'deödüle layık görüldü. Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay açıklamasında "Dergimizin 19. yılında ödül törenimizin ise 5. yılındayız. Bugün 2022 yılında çıkış yapan ve yıllarca sektördefaaliyet gösteren başarılı kişi ve kurumlar ödülleri ile buluşturduk. Ödül sahiplerinin başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarınındevamını diliyorum" diye konuştu.

2022 Gelin damat dergisi ödülleri tam listesi

YILIN BEYAZ EŞYA MARKASI ARÇELİK

YILIN KADIN KUŞAĞI PROGRAMI SHOW TV - GELİN EVİ-ASLI HÜNEL

YILIN ÇIKIŞ YAPAN YAZARI ESRA EZMECİ

YILIN HABER SİTESİ HABERLER.COM

YILIN MODA ICONU İVANA SERT

YILIN KADIN PORTALIMİLLİYET -PEMBE NAR

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ TUĞBA ÖZAY

MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ZAHİDE YETİŞ

MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ECE PİRİM

YILIN MODA PROGRAMI TV 8 - DOYA DOYA MODA

YILIN NİKAH ŞEKERİ ÜRÜNLERİ LÖSEV - LSV DÜKKAN

YILIN POPÜLER SABAH PROGRAMI FOX TV - ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ NUR ERTÜRK

YILIN DOĞA DOSTU NİKAH ÜRÜNLERİ TEMA

YILIN ÇIKIŞ YAPAN DÜĞÜN DAVET SALONU GELİN DAMAT DÜĞÜN DAVET