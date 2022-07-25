2022 Açık Öğretim Ortaokul sınav tarihleri ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman?

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AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim 3. dönem sınavı 20 Temmuz saat 09.30'dan 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar online olarak yapılacaktır.