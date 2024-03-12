2012 filmi konusu nedir? 2012 filimi ne zaman yayına yayınladı?

Amerika yapımı olan ve 2009 yılında çekilen 2012 filminin yönetmenliğini Roland Emmerich bulunmaktadır. Filmin başrollerinde John Cusack,Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt gibi ünlü isimler yer alıyor. 2008 yılında çekimlerine başlanılan 2012 filminde maya takvimine göre 2012 yılında yaşanan bazı felaketlerden sonra dünyanın sonunun geldiği gösteriliyordu. Peki 2012 filiinin konusu nedir? 2012 filimi ne zaman yayınlandı? 2012 filimi nerede geçiyor? 2012 Filiminin oyuncuları kimler? İşte 2012 filimi hakkında tüm detaylar...

2012 FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

2012 FİLMİKAÇ YILINDA YAYINLANDI?

2012, Roland Emmerich tarafından yönetilen 2009 ABD yapımı bir felaket filmidir.

2012 FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Film 2 saat 38 dakika.

2012 FİLMİ NEREDE GEÇİYOR?

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde çekilen ve 2009 yılında gösterime giren 2012 filmi, bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor.

2012 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?