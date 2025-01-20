20 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 20 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 20 Ocak 2025 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Zembilli

06:10 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:30 Zalim İstanbul

03:30 5N 1K

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kızıl Goncalar

03:15 Şakir Paşa Ailesi

05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şaban Pabucu Yarım

22:15 Sahte Kabadayı

23:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:00 Sen Ağlama İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Hayatımın Neşesi

08:30 Aslan Hürkuş-kayıp Elmas

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025