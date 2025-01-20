20 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
20 Ocak tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarında bugün hangi programlar izleyicilerle buluşacak? İşte detaylar...
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 20 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 20 Ocak 2025 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Zembilli
06:10 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:20 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:30 Zalim İstanbul
03:30 5N 1K
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kızıl Goncalar
03:15 Şakir Paşa Ailesi
05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şaban Pabucu Yarım
22:15 Sahte Kabadayı
23:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
02:00 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:00 Sen Ağlama İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Hayatımın Neşesi
08:30 Aslan Hürkuş-kayıp Elmas
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025