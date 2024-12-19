20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

20 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 20 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak pus ve yer yer sis oluşma ihtimali var. Görüş mesafesinde azalmalar olabileceğinden sürücüler dikkatli olmalılar. Hava genellikle açık ve güneşli, zamanla parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Havanın soğumasıyla birlikte pus ve yer yer sis yeniden etkili olabilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

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