20 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 20 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Kara İblis

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Gün Ortası

14:00 Görevimiz Tatil- Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ölümcül Çarpışma- Yabancı Sinema

22:20 Los Angelas'ta Gizli Görev /Yabancı Sinema

23:50 Tesla- Yabancı Sinema

01:50 Ateş Kuşları

04:20 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah- Yeni Sezon

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme- Yeni Sezon

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tarzan Rıfkı

21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

23:30 Tarzan Rıfkı

01:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

02:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Zaman Makinesi 1973- Yerli Film

22:00 Zaman Makinesi 1973- Yerli Film

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:25 Şehirden Uzakta

09:25 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Afacanlar Kampta"

22:00 Play Off Karş. "Dinamo Zagreb-Karabağ"

00:10 Yabancı Sinema "Gol"

02:00 Seksenler

02:50 Gönül Dağı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tolgashow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:30 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce