20 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
20 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! 20 Ağustos tarihli TV yayın akışı açıklandı. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'de bu akşam hangi diziler ve filmler var? Televizyon severler, favori dizilerini ve filmlerini takip etmek için yayın akışını merakla bekliyorlar.
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 20 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Kara İblis
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil- Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma- Yabancı Sinema
22:20 Los Angelas'ta Gizli Görev /Yabancı Sinema
23:50 Tesla- Yabancı Sinema
01:50 Ateş Kuşları
04:20 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah- Yeni Sezon
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme- Yeni Sezon
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tarzan Rıfkı
21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
23:30 Tarzan Rıfkı
01:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
02:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Zaman Makinesi 1973- Yerli Film
22:00 Zaman Makinesi 1973- Yerli Film
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:25 Şehirden Uzakta
09:25 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Afacanlar Kampta"
22:00 Play Off Karş. "Dinamo Zagreb-Karabağ"
00:10 Yabancı Sinema "Gol"
02:00 Seksenler
02:50 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Tolgashow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:30 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce