2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV ve TV8
2 Eylül TV yayın akışı bugün televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal kanalların sabah kuşağından prime time saatlerine kadar hangi programları sunduğu merak konusu. "2 Eylül TV yayın akışı" araması özellikle yeni diziler, filmler ve yarışma programlarını kaçırmak istemeyenler tarafından sıkça yapılıyor.
Peki, 2 Eylül TV yayın akışı listesinde öne çıkan yapımlar neler? Hangi dizi, film ya da program bugün ekranlarda yer alacak? İşte tüm detaylarıyla 2 Eylül TV yayın akışı ve bugün televizyonda yayınlanacak programlar listesi…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
00:20 Mutlu Aile Defteri
03:00 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aile Saadeti
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
22:30 Gözleri KaraDeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Eşref Rüya
01:45 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnek Şaban
21:45 İnek Şaban
23:45 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6
22:30 Çakallarla Dans 6
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Ay Lav Yu
00:45 Aşk Mevsimi
03:00 Ay Lav Yu
04:30 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ya Sonra
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hayat Öpücüğü
02:00 Kral Kaybederse
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:45 Rina
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Muhteşem Yedili
01:30 Leyla ile Mecnun
04:20 Seksenler
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kara Tahta
08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Geleceğin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye