2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV ve TV8

Bugün hangi kanalda hangi programlar yayınlanacak sorusu, her gün olduğu gibi 2 Eylül TV yayın akışı araştırmalarıyla gündeme geldi. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanan diziler ve yarışma programları nedeniyle "2 Eylül TV yayın akışı" kullanıcılar için oldukça önemli hale geldi. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV ve TV8 gibi büyük kanallarda bugün ne var sorusu yanıt arıyor. Peki, 2 Eylül TV yayın akışı listesinde öne çıkan yapımlar neler? Hangi dizi, film ya da program bugün ekranlarda yer alacak? İşte tüm detaylarıyla 2 Eylül TV yayın akışı ve bugün televizyonda yayınlanacak programlar listesi…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Mutlu Aile Defteri

03:00 Kardeşlerim

05:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aile Saadeti

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:30 Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

01:45 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnek Şaban

21:45 İnek Şaban

23:45 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6

22:30 Çakallarla Dans 6

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Ay Lav Yu

00:45 Aşk Mevsimi

03:00 Ay Lav Yu

04:30 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ya Sonra

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hayat Öpücüğü

02:00 Kral Kaybederse

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:45 Rina

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Muhteşem Yedili

01:30 Leyla ile Mecnun

04:20 Seksenler

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 Kara Tahta

08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

10:30 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Geleceğin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye