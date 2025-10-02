2 Ekim hangi burç? 2 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?
Astroloji, tarih boyunca insanların merakını çeken ve ilgiyle takip edilen bir alan olma özelliğini koruyor. Gökyüzündeki gezegenlerin konumları, yıldızların düzeni ve burçların etkileri, hem geçmişte hem de günümüzde pek çok kişinin hayatında önemli bir yer tutuyor. Peki, 2 Ekim hangi burç? 2 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?
2 Ekim doğumlular hangi burca mensup? Bu tarihte doğanların karakteristik özellikleri nelerdir? Astroloji meraklılarının sıkça sorduğu bu soruların cevapları merak konusu oldu. 2 Ekim burcunun detayları ve bu burca sahip kişilerin genel özellikleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. 2 Ekim hangi burç? 2 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?
BURÇ TARİHLERİ!
Oğlak
- 22 Aralık – 19 Ocak
Kova
- 20 Ocak – 18 Şubat
Balık
- 19 Şubat – 20 Mart
Koç
- 21 Mart – 19 Nisan
Boğa
- 20 Nisan – 20 Mayıs
İkizler
- 21 Mayıs – 20 Haziran
Yengeç
- 21 Haziran – 22 Temmuz
Aslan
- 23 Temmuz – 22 Ağustos
Başak
- 23 Ağustos – 22 Eylül
Terazi
- 23 Eylül – 22 Ekim
Akrep
- 23 Ekim – 21 Kasım
Yay
- 22 Kasım – 21 Aralık
BURÇ UYUMLAR!OĞLAK (22 Aralık – 19 Ocak)
- Uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep, Balık
- Zıt burç: Yengeç
- Disiplinli ve kararlı Oğlak burçları, Boğa ve Başak gibi toprak burçlarıyla sağlam ve güvenilir ilişkiler kurar. Akrep ve Balık ile ise derin duygusal bağlar geliştirebilir.
KOVA (20 Ocak – 18 Şubat)
- Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Koç, Yay
- Zıt burç: Aslan
- Özgür ruhlu ve yenilikçi Kova, İkizler ve Terazi ile entelektüel uyum içindedir. Koç ve Yay ile ise enerjik ve heyecan dolu ilişkiler yaşayabilir.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
- Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak
- Zıt burç: Başak
- Duygusal ve sezgisel Balık burcu, Yengeç ve Akrep ile güçlü ruhsal bağlar kurar. Boğa ve Oğlak ile ise huzur dolu, dengeli ilişkiler geliştirebilir.
KOÇ (21 Mart – 19 Nisan)
- Uyumlu burçlar: Aslan, Yay, Kova, İkizler
- Zıt burç: Terazi
- Enerjik ve cesur Koç, Aslan ve Yay ile tutkulu ilişkiler kurar. Kova ve İkizler ile ise özgürlükçü ve hareketli bağlar yakalar.
BOĞA (20 Nisan – 20 Mayıs)
- Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık
- Zıt burç: Akrep
- Güven ve istikrar arayan Boğa, Başak ve Oğlak ile sağlam bağlar oluşturur. Yengeç ve Balık, onun duygusal dünyasını besler.
İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)
- Uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç, Aslan
- Zıt burç: Yay
- Zihinsel olarak canlı ve meraklı İkizler, Terazi ve Kova ile uyum içinde iletişim kurar. Koç ve Aslan ile macera dolu ilişkiler yaşar.
YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)
- Uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa, Başak
- Zıt burç: Oğlak
- Duygusal ve koruyucu Yengeç, Balık ve Akrep ile derin bağlar kurar. Boğa ve Başak ile ise güven ve huzur dolu ilişkiler geliştirir.
ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)
- Uyumlu burçlar: Koç, Yay, İkizler, Terazi
- Zıt burç: Kova
- Kendine güvenen Aslan, Koç ve Yay ile enerjik, tutkulu ilişkiler yaşar. İkizler ve Terazi ile ise eğlenceli ve sosyal uyum yakalar.
BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)
- Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep
- Zıt burç: Balık
- Analitik ve detaycı Başak, Boğa ve Oğlak gibi mantıklı burçlarla uyum içindedir. Duygusal Yengeç ve Akrep ise onun dengeli iç dünyasına katkı sağlar.
TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)
- Uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay
- Zıt burç: Koç
- Estetik ve uyum odaklı Terazi, İkizler ve Kova ile zihinsel bağlar kurar. Aslan ve Yay ile sosyal, hareketli ilişkiler yaşar.
AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)
- Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak, Başak
- Zıt burç: Boğa
- Derin ve tutkulu Akrep, Yengeç ve Balık ile yoğun duygusal bağlar kurar. Başak ve Oğlak ile ise güven dolu, sağlam ilişkiler geliştirir.
YAY (22 Kasım – 21 Aralık)
- Uyumlu burçlar: Koç, Aslan, Terazi, Kova
- Zıt burç: İkizler
- Özgür ruhlu ve maceracı Yay, Koç ve Aslan ile heyecan dolu ilişkiler yaşar. Terazi ve Kova ile ise sosyal ve zihinsel uyumu yakalar.
BURÇ ÖZELLİKLERİ
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
Planlı, disiplinli ve kararlı olan Oğlaklar, hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışır. Sorumluluk sahibi ve güvenilir yapılarıyla çevrelerindeki insanların takdirini kazanırlar. Zaman zaman ciddi ve gelenekçi tavırlarıyla dikkat çekebilirler.
Kova (20 Ocak – 18 Şubat)
Bağımsız ruhlu ve yenilikçi olan Kovalar, sıradışı düşünceleri ve toplumsal duyarlılıklarıyla ön plana çıkar. Sosyal olmalarına rağmen duygusal olarak mesafeli kalabilirler, özgürlüklerine çok önem verirler.
Balık (19 Şubat – 20 Mart)
Yaratıcı ve sezgisel Balık burçları, empati yetenekleri gelişmiş, sanata ve ruhsal dünyaya yatkındır. Duygularıyla hareket eden bu kişiler, bazen gerçeklerden kopma eğiliminde olabilirler.
Koç (21 Mart – 19 Nisan)
Enerjik ve cesur Koçlar, liderlik vasıflarıyla öne çıkar. Risk almaktan çekinmez, atılgan ve girişimci bir yapıya sahiptir. Aceleci olmaları bazen kararlarında yanlışlıklara yol açabilir.
Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sabırlı ve istikrarlı Boğalar, güven ve konfora önem verir. Maddi-manevi güvenliği sağlamak için çaba harcar. Hayattan keyif almayı sever, değişime karşı direnç gösterebilirler.
İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)
Zeki, hareketli ve meraklı İkizler, yeni bilgiler öğrenmeye ve sosyal etkileşime açıktır. Çok yönlü yapılarıyla dikkat çekerler ancak bazen kararsızlık yaşayabilirler.
Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
Duygusal ve koruyucu Yengeçler, sevdiklerine derin bağlılık gösterir. Geçmişe önem veren bu burç, zaman zaman içine kapanabilir ve duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir.
Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Kendine güvenen ve cömert Aslan burçları, doğal liderlik özelliklerine sahiptir. İlgi odağı olmaktan hoşlanırlar, neşeli ve etkileyici kişilikleriyle çevresini etkiler. Bazen kibirli ya da baskın olabilirler.
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
Detaycı ve titiz Başaklar, sorumluluk sahibi ve pratik çözümler üretir. Organizasyon yetenekleri güçlüdür, ancak zaman zaman eleştirisel ve mükemmeliyetçi tavırlar sergileyebilirler.
Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)
Adalet ve dengeyi ön planda tutan Teraziler, zarif ve estetik duyguları gelişmiştir. İnsan ilişkilerinde uyum arar. Ancak kararsızlık, en belirgin zayıf yönlerinden biridir.
Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)
Derin ve tutkulu Akrepler, sezgileri güçlüdür ve duygularını kolay kolay açığa vurmaz. Güvenilir olmalarının yanında gizemli yapılarıyla da dikkat çeker. Kontrolcü ve kıskanç olma eğilimleri olabilir.
Yay (22 Kasım – 21 Aralık)
Özgür ruhlu ve açık fikirli Yaylar, yeni deneyimler yaşamaktan ve farklı kültürleri tanımaktan keyif alır. Direkt ve samimi olmaları bazen patavatsızlık olarak algılanabilir. Neşeli ve maceracı yapılarıyla çevresine enerji katarlar.