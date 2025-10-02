2 Ekim doğumlular hangi burca mensup? Bu tarihte doğanların karakteristik özellikleri nelerdir? Astroloji meraklılarının sıkça sorduğu bu soruların cevapları merak konusu oldu. 2 Ekim burcunun detayları ve bu burca sahip kişilerin genel özellikleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. 2 Ekim hangi burç? 2 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?

BURÇ TARİHLERİ!

Oğlak

22 Aralık – 19 Ocak

Kova

20 Ocak – 18 Şubat

Balık

19 Şubat – 20 Mart

Koç

21 Mart – 19 Nisan

Boğa

20 Nisan – 20 Mayıs

İkizler

21 Mayıs – 20 Haziran

Yengeç

21 Haziran – 22 Temmuz

Aslan

23 Temmuz – 22 Ağustos

Başak

23 Ağustos – 22 Eylül

Terazi

23 Eylül – 22 Ekim

Akrep

23 Ekim – 21 Kasım

Yay

22 Kasım – 21 Aralık

BURÇ UYUMLAR!

Uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep, Balık

Zıt burç: Yengeç

Disiplinli ve kararlı Oğlak burçları, Boğa ve Başak gibi toprak burçlarıyla sağlam ve güvenilir ilişkiler kurar. Akrep ve Balık ile ise derin duygusal bağlar geliştirebilir.

KOVA (20 Ocak – 18 Şubat)

Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Koç, Yay

Zıt burç: Aslan

Özgür ruhlu ve yenilikçi Kova, İkizler ve Terazi ile entelektüel uyum içindedir. Koç ve Yay ile ise enerjik ve heyecan dolu ilişkiler yaşayabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak

Zıt burç: Başak

Duygusal ve sezgisel Balık burcu, Yengeç ve Akrep ile güçlü ruhsal bağlar kurar. Boğa ve Oğlak ile ise huzur dolu, dengeli ilişkiler geliştirebilir.

KOÇ (21 Mart – 19 Nisan)

Uyumlu burçlar: Aslan, Yay, Kova, İkizler

Zıt burç: Terazi

Enerjik ve cesur Koç, Aslan ve Yay ile tutkulu ilişkiler kurar. Kova ve İkizler ile ise özgürlükçü ve hareketli bağlar yakalar.

BOĞA (20 Nisan – 20 Mayıs)

Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık

Zıt burç: Akrep

Güven ve istikrar arayan Boğa, Başak ve Oğlak ile sağlam bağlar oluşturur. Yengeç ve Balık, onun duygusal dünyasını besler.

İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)

Uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç, Aslan

Zıt burç: Yay

Zihinsel olarak canlı ve meraklı İkizler, Terazi ve Kova ile uyum içinde iletişim kurar. Koç ve Aslan ile macera dolu ilişkiler yaşar.

YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)

Uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa, Başak

Zıt burç: Oğlak

Duygusal ve koruyucu Yengeç, Balık ve Akrep ile derin bağlar kurar. Boğa ve Başak ile ise güven ve huzur dolu ilişkiler geliştirir.

ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Uyumlu burçlar: Koç, Yay, İkizler, Terazi

Zıt burç: Kova

Kendine güvenen Aslan, Koç ve Yay ile enerjik, tutkulu ilişkiler yaşar. İkizler ve Terazi ile ise eğlenceli ve sosyal uyum yakalar.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep

Zıt burç: Balık

Analitik ve detaycı Başak, Boğa ve Oğlak gibi mantıklı burçlarla uyum içindedir. Duygusal Yengeç ve Akrep ise onun dengeli iç dünyasına katkı sağlar.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay

Zıt burç: Koç

Estetik ve uyum odaklı Terazi, İkizler ve Kova ile zihinsel bağlar kurar. Aslan ve Yay ile sosyal, hareketli ilişkiler yaşar.

AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak, Başak

Zıt burç: Boğa

Derin ve tutkulu Akrep, Yengeç ve Balık ile yoğun duygusal bağlar kurar. Başak ve Oğlak ile ise güven dolu, sağlam ilişkiler geliştirir.

YAY (22 Kasım – 21 Aralık)

Uyumlu burçlar: Koç, Aslan, Terazi, Kova

Zıt burç: İkizler

Özgür ruhlu ve maceracı Yay, Koç ve Aslan ile heyecan dolu ilişkiler yaşar. Terazi ve Kova ile ise sosyal ve zihinsel uyumu yakalar.













BURÇ ÖZELLİKLERİ

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Planlı, disiplinli ve kararlı olan Oğlaklar, hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışır. Sorumluluk sahibi ve güvenilir yapılarıyla çevrelerindeki insanların takdirini kazanırlar. Zaman zaman ciddi ve gelenekçi tavırlarıyla dikkat çekebilirler.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Bağımsız ruhlu ve yenilikçi olan Kovalar, sıradışı düşünceleri ve toplumsal duyarlılıklarıyla ön plana çıkar. Sosyal olmalarına rağmen duygusal olarak mesafeli kalabilirler, özgürlüklerine çok önem verirler.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Yaratıcı ve sezgisel Balık burçları, empati yetenekleri gelişmiş, sanata ve ruhsal dünyaya yatkındır. Duygularıyla hareket eden bu kişiler, bazen gerçeklerden kopma eğiliminde olabilirler.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Enerjik ve cesur Koçlar, liderlik vasıflarıyla öne çıkar. Risk almaktan çekinmez, atılgan ve girişimci bir yapıya sahiptir. Aceleci olmaları bazen kararlarında yanlışlıklara yol açabilir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sabırlı ve istikrarlı Boğalar, güven ve konfora önem verir. Maddi-manevi güvenliği sağlamak için çaba harcar. Hayattan keyif almayı sever, değişime karşı direnç gösterebilirler.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Zeki, hareketli ve meraklı İkizler, yeni bilgiler öğrenmeye ve sosyal etkileşime açıktır. Çok yönlü yapılarıyla dikkat çekerler ancak bazen kararsızlık yaşayabilirler.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal ve koruyucu Yengeçler, sevdiklerine derin bağlılık gösterir. Geçmişe önem veren bu burç, zaman zaman içine kapanabilir ve duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Kendine güvenen ve cömert Aslan burçları, doğal liderlik özelliklerine sahiptir. İlgi odağı olmaktan hoşlanırlar, neşeli ve etkileyici kişilikleriyle çevresini etkiler. Bazen kibirli ya da baskın olabilirler.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı ve titiz Başaklar, sorumluluk sahibi ve pratik çözümler üretir. Organizasyon yetenekleri güçlüdür, ancak zaman zaman eleştirisel ve mükemmeliyetçi tavırlar sergileyebilirler.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Adalet ve dengeyi ön planda tutan Teraziler, zarif ve estetik duyguları gelişmiştir. İnsan ilişkilerinde uyum arar. Ancak kararsızlık, en belirgin zayıf yönlerinden biridir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin ve tutkulu Akrepler, sezgileri güçlüdür ve duygularını kolay kolay açığa vurmaz. Güvenilir olmalarının yanında gizemli yapılarıyla da dikkat çeker. Kontrolcü ve kıskanç olma eğilimleri olabilir.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Özgür ruhlu ve açık fikirli Yaylar, yeni deneyimler yaşamaktan ve farklı kültürleri tanımaktan keyif alır. Direkt ve samimi olmaları bazen patavatsızlık olarak algılanabilir. Neşeli ve maceracı yapılarıyla çevresine enerji katarlar.