1966 yapımı 'İyi, Kötü ve Çirkin' filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin" filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1966 YAPIMI "İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN" FİLMİNDE İYİ KARAKTERİNİ HANGİ OYUNCU CANLANDIRMIŞTIR?

A: Clint Eastwood

B: Lee Van Cleef

C: Eli Wallach

D: John Wayne

Cevap:

.