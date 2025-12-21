Haberler

19 yaşındaki genci dövüp parasını çaldılar, yetmedi çıplak görüntüleri için 100 bin TL istediler

19 yaşındaki genci dövüp parasını çaldılar, yetmedi çıplak görüntüleri için 100 bin TL istediler
Kırıkkale'de oto yıkamacıda çalışan 19 yaşındaki genç, araçla yanına gelen 3 kişi tarafından darbedip 12 bin lirası gasbedildi. Olaydan sonra şüphelilerden biri genci arayıp kendisine ait olduğu öne sürülen çıplak görüntüleri için 100 bin TL istedi. Gencin şikayeti üzerine 2 şüpheli yakalandı.

  • Kırıkkale'de 19 yaşındaki bir genç, 21 ve 18 yaşlarındaki iki kişi ile kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edildi ve 12 bin lirası gasp edildi.
  • Şüphelilerden biri, mağdura ait olduğu iddia edilen çıplak görüntüler üzerinden 100 bin lira talep etti.
  • Olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi, kimliği belirsiz üç kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale'de Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir marketin önünde dün saat 02.45 sıralarında edinilen bilgilere göre; oto yıkamacıda çalışan D.E.U. (19), araçla olay yerine gelen M.K. (21), Ö.F.Ö. (18) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişi tarafından darbedildi.

DARP, GASP, ŞANTAJ

Şüphelilerin, mağdurun 12 bin lirasını zorla aldığı, olay sonrası ise M.K.'nin mağduru telefonla arayarak kendisine ait olduğu öne sürülen çıplak görüntüler üzerinden 100 bin lira talep ettiği iddia edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastaneden darp raporu alan mağdurun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda M.K. ile Ö.F.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Haklarında "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından adli işlem başlatılan şüphelilerin GBT sorgulamasında daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

