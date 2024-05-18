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19 MAYIS HAVA DURUMU #9925 Yarın hava nasıl olacak? 19 Mayıs'ta hava durumu nasıl?

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Yarınki hava durumu merak ediliyor. 19 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? Günlük yaşam planlarını etkileyen hava durumu, herkesin merak konusu. İşte 19 Mayıs hava durumu bilgileri...

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 19 MAYIS HAVA DURUMU Yarın hava nasıl olacak? 19 Mayıs'ta hava durumu nasıl?

19 MAYIS'TA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

19 MAYIS HAVA DURUMU Yarın hava nasıl olacak? 19 Mayıs'ta hava durumu nasıl? #9925

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 MAYIS HAVA DURUMU Yarın hava nasıl olacak? 19 Mayıs'ta hava durumu nasıl? #9925

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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