19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs burç özellikleri nelerdir?
19 Mayıs hangi burç? sorusu, bu tarihte doğan ya da doğum tarihiyle burçlar arasında ilişki kurmak isteyen kişiler tarafından sıkça araştırılıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar için doğum tarihi, karakter özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir ipucu taşıyor.
19 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Boğa burcu olan kişiler hangi özellikleri taşır? Bu özel tarihte doğanların kişilik yapısı, güçlü yönleri ve astrolojik etkileri nelerdir?
19 MAYIS HANGİ BURÇ?
19 Mayıs doğumlu kişiler, Boğa burcu olarak tanımlanır. Boğa burcu, 20 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Bu nedenle 19 Mayıs'ta doğan bireyler de burçlar kuşağında Boğa burcuna ait kabul edilir.
19 MAYIS BURÇ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Boğa burcu olan 19 Mayıs doğumlular genellikle sabırlı, güvenilir ve kararlı bireylerdir. Maddi güvenliğe önem verirler, konforu ve huzuru severler. Hayatlarında istikrar arayışı ön plandadır. Estetik duyguları gelişmiştir ve güzel olan her şeye karşı bir ilgileri vardır. Aynı zamanda sadık ve sevdiklerine bağlı kişilerdir. Ancak zaman zaman inatçı olabilirler ve değişimlere direnç gösterebilirler.
BOĞA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ
Tarih Aralığı: 20 Nisan – 20 Mayıs
Element: Toprak
Nitelik: Sabit
Yönetici Gezegen: Venüs
Boğa burcu kadını, istikrarı ve sağlam duruşuyla tanınır. Hedeflerini belirledikten sonra onları gerçekleştirmek için sabırla çalışır. Zorluklar karşısında kolay kolay pes etmez. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemeyi sever. Bir şeye karar verdiğinde onu ikna etmek zordur; kararlıdır ve kendi doğrularına sıkı sıkıya bağlıdır.
Boğa kadını, yaşamında güvenliği ve konforu ön planda tutar. Maddi olarak istikrarlı bir hayat onun için çok önemlidir. Finansal konularda tutumlu, planlı ve dikkatli davranır. Aynı zamanda manevi olarak da huzur ve denge arar.
Toprak burcu olması nedeniyle Boğa kadını, doğayla güçlü bir bağ içindedir. Bahçede vakit geçirmek, doğa yürüyüşleri, huzurlu bir ortamda dinlenmek onun için büyük keyif kaynağıdır. Ayrıca dokunma, tatma, görme gibi duyusal zevklere açıktır; kaliteli yemekler, güzel kokular ve yumuşak dokular ona hitap eder.
BOĞA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
Tarih Aralığı: 20 Nisan – 20 Mayıs
Element: Toprak
Nitelik: Sabit
Yönetici Gezegen: Venüs
Boğa erkeği, tanıdıkça değer verilen, dürüst ve güvenilir bir kişilik sergiler. Hayatında güven duygusu çok önemlidir. Birlikteliklerinde sadakatten ödün vermez ve ilişkilerine büyük bir bağlılıkla yaklaşır. Dost canlısı olsa da kolay açılmaz; güven kazanmak zaman alabilir ama bir kez açıldı mı sağlam bir bağ kurar.
Boğa burcu erkeği son derece sabırlı ve soğukkanlıdır. Olaylara hemen tepki vermez, önce düşünür, tartar ve sakinliğini korur. Bu yönüyle çevresine huzur verir. Ancak sabrını zorlayan bir durumla karşılaştığında inatçı ve dirençli bir duruş sergileyebilir.
Boğa erkeği için maddi güvence ve yaşam konforu olmazsa olmazdır. Çalışkandır ve düzenli bir gelire sahip olmak onun için büyük bir önceliktir. Parayı harcarken akıllı davranır, lükse düşkün olabilir ama her şeyden önce kaliteye yatırım yapar.
12 BURÇ VE TARİHLERİ
Koç 21 Mart – 19 Nisan
Boğa 20 Nisan – 20 Mayıs
İkizler 21 Mayıs – 21 Haziran
Yengeç 22 Haziran – 22 Temmuz
Aslan 23 Temmuz – 22 Ağustos
Başak 23 Ağustos – 22 Eylül
Terazi 23 Eylül – 22 Ekim
Akrep 23 Ekim – 21 Kasım
Yay 22 Kasım – 21 Aralık
Oğlak 22 Aralık – 19 Ocak
Kova 20 Ocak – 18 Şubat
Balık 19 Şubat – 20 Mart