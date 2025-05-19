19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs burç özellikleri nelerdir?

19 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Boğa burcu olan kişiler hangi özellikleri taşır? Bu özel tarihte doğanların kişilik yapısı, güçlü yönleri ve astrolojik etkileri nelerdir?

19 MAYIS HANGİ BURÇ?

19 Mayıs doğumlu kişiler, Boğa burcu olarak tanımlanır. Boğa burcu, 20 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Bu nedenle 19 Mayıs'ta doğan bireyler de burçlar kuşağında Boğa burcuna ait kabul edilir.

19 MAYIS BURÇ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Boğa burcu olan 19 Mayıs doğumlular genellikle sabırlı, güvenilir ve kararlı bireylerdir. Maddi güvenliğe önem verirler, konforu ve huzuru severler. Hayatlarında istikrar arayışı ön plandadır. Estetik duyguları gelişmiştir ve güzel olan her şeye karşı bir ilgileri vardır. Aynı zamanda sadık ve sevdiklerine bağlı kişilerdir. Ancak zaman zaman inatçı olabilirler ve değişimlere direnç gösterebilirler.

BOĞA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Tarih Aralığı: 20 Nisan – 20 Mayıs

Element: Toprak

Nitelik: Sabit

Yönetici Gezegen: Venüs

Boğa burcu kadını, istikrarı ve sağlam duruşuyla tanınır. Hedeflerini belirledikten sonra onları gerçekleştirmek için sabırla çalışır. Zorluklar karşısında kolay kolay pes etmez. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemeyi sever. Bir şeye karar verdiğinde onu ikna etmek zordur; kararlıdır ve kendi doğrularına sıkı sıkıya bağlıdır.

Boğa kadını, yaşamında güvenliği ve konforu ön planda tutar. Maddi olarak istikrarlı bir hayat onun için çok önemlidir. Finansal konularda tutumlu, planlı ve dikkatli davranır. Aynı zamanda manevi olarak da huzur ve denge arar.

Toprak burcu olması nedeniyle Boğa kadını, doğayla güçlü bir bağ içindedir. Bahçede vakit geçirmek, doğa yürüyüşleri, huzurlu bir ortamda dinlenmek onun için büyük keyif kaynağıdır. Ayrıca dokunma, tatma, görme gibi duyusal zevklere açıktır; kaliteli yemekler, güzel kokular ve yumuşak dokular ona hitap eder.

BOĞA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Tarih Aralığı: 20 Nisan – 20 Mayıs

Element: Toprak

Nitelik: Sabit

Yönetici Gezegen: Venüs

Boğa erkeği, tanıdıkça değer verilen, dürüst ve güvenilir bir kişilik sergiler. Hayatında güven duygusu çok önemlidir. Birlikteliklerinde sadakatten ödün vermez ve ilişkilerine büyük bir bağlılıkla yaklaşır. Dost canlısı olsa da kolay açılmaz; güven kazanmak zaman alabilir ama bir kez açıldı mı sağlam bir bağ kurar.

Boğa burcu erkeği son derece sabırlı ve soğukkanlıdır. Olaylara hemen tepki vermez, önce düşünür, tartar ve sakinliğini korur. Bu yönüyle çevresine huzur verir. Ancak sabrını zorlayan bir durumla karşılaştığında inatçı ve dirençli bir duruş sergileyebilir.

Boğa erkeği için maddi güvence ve yaşam konforu olmazsa olmazdır. Çalışkandır ve düzenli bir gelire sahip olmak onun için büyük bir önceliktir. Parayı harcarken akıllı davranır, lükse düşkün olabilir ama her şeyden önce kaliteye yatırım yapar.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Koç 21 Mart – 19 Nisan

Boğa 20 Nisan – 20 Mayıs

İkizler 21 Mayıs – 21 Haziran

Yengeç 22 Haziran – 22 Temmuz

Aslan 23 Temmuz – 22 Ağustos

Başak 23 Ağustos – 22 Eylül

Terazi 23 Eylül – 22 Ekim

Akrep 23 Ekim – 21 Kasım

Yay 22 Kasım – 21 Aralık

Oğlak 22 Aralık – 19 Ocak

Kova 20 Ocak – 18 Şubat

Balık 19 Şubat – 20 Mart