19 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

19 Kasım Salı günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 19 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Başkentte bugünkü hava durumu, günlük planlarını yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 10°C civarında seyredeceği, ancak hissedilen sıcaklığın yağış ve rüzgar etkisiyle daha düşük olabileceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde bulutların bir miktar dağılması ve yağışın durması bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;