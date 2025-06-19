19 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler var?

19 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler var?
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Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için bugünün en çok merak edilen sorusu: 19 Haziran TV yayın akışı belli oldu mu? "Bugün televizyonda hangi diziler var?" sorusuna yanıt arayan milyonlarca izleyici, favori kanallarının akşam programlarını araştırıyor.

19 Haziran TV yayın akışı, diziseverler için birçok alternatifi beraberinde getiriyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar, "Bugün televizyonda hangi diziler var?" sorusunun yanıtını daha da önemli hale getiriyor. Bugün ekranlara gelecek diziler, yarışmalar ve haber programlarıyla ilgili detaylar netleşti. 19 Haziran TV yayın akışı, popüler dizilerin saatlerini ve hangi kanalda yayınlandıklarını öğrenmek isteyenler için güncel bilgiler sunuyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

01:20 Kardeşim Benim

03:20 Aldatmak

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

01:30 Yetenek Sizsiniz

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:15 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

01:30 5 Milyoncuk Borç Verir misin?

02:45 Kaynanalar

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Hayat Öpücüğü

02:30 Hayat Öpücüğü

04:30 Kaderimin Oyunu

06:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Beyoğlu Güzeli

22:15 G.O.R.A.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kupa Saati

01:00 Pachua - Salzburg

02:45 Kasaba Doktoru

05:20 Turgay Başyayla İle...

06:05 Hangimiz Sevmedik

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:10 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla İle...

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:30 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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