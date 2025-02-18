18 Şubat Salı ATV MÜGE ANLI CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
18 Şubat Salı günü ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın son bölümünü canlı izlemek isteyenler için izleme linki ve son bölümde yaşananlar hakkında bilgi. Müge Anlı'nın son bölümünde neler oldu, kimler konuk oldu ve hangi olaylar ele alındı? Detaylar haberimizde.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 18 Şubat Salı ATV canlı izleme linki!
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)
ATV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11883 MHz
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800
FEC: 5/6
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasan Bey iki kızına seslenmek için canlı yayına geldi. Eşini 6 yıl önce kaybettiğini kızlarıyla birlikte yaşadığını anlattı. Kızlarının bir anda evden gittiğini kendisini engellediğini ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
2001 yılında 4,5 yaşındayken Sivas yurduna evlatlık verdiği çocuğunu aramak için canlı yayında... Güldane Hanım, çocuk yaşta evlendirildiğini, şiddetten kaçtığını çocuğunu yurda bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Şimdi üç çocuğu daha olan kadın, 'Cansel benim eksik parçam bulursam tamamlanacağım' dedi.
Yayına bağlanan kardeşler, babalarının baskısından kaçtıklarını söylediler. Baba Hasan Bey, kızlarına seslendi 'eve geri dönün ben giderim' dedi. Kızlar biraz düşünmek istedi.
Mahir Ünlütaşkıran'ın dedesi ve anneannesi konuştu. Cinayete kurban gittiği düşünülen torunu Mahir ile ilgili, çiftlikten kaybolmadığını, babasının yanından kaybolmuş olabileceğine dikkat çektiler.