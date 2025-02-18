18 Şubat Salı ATV MÜGE ANLI CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 18 Şubat Salı ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Bey iki kızına seslenmek için canlı yayına geldi. Eşini 6 yıl önce kaybettiğini kızlarıyla birlikte yaşadığını anlattı. Kızlarının bir anda evden gittiğini kendisini engellediğini ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

2001 yılında 4,5 yaşındayken Sivas yurduna evlatlık verdiği çocuğunu aramak için canlı yayında... Güldane Hanım, çocuk yaşta evlendirildiğini, şiddetten kaçtığını çocuğunu yurda bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Şimdi üç çocuğu daha olan kadın, 'Cansel benim eksik parçam bulursam tamamlanacağım' dedi.

Yayına bağlanan kardeşler, babalarının baskısından kaçtıklarını söylediler. Baba Hasan Bey, kızlarına seslendi 'eve geri dönün ben giderim' dedi. Kızlar biraz düşünmek istedi.

Mahir Ünlütaşkıran'ın dedesi ve anneannesi konuştu. Cinayete kurban gittiği düşünülen torunu Mahir ile ilgili, çiftlikten kaybolmadığını, babasının yanından kaybolmuş olabileceğine dikkat çektiler.