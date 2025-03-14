18 MART OKULLAR TATİL Mİ 2025: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

Öğrenciler, veliler ve çalışanlar, 18 Mart 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Aynı zamanda, bu özel günün resmi tatil olarak kabul edilip edilmediği ve kamu kurumları ile özel sektör çalışanlarının izinli olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 18 Mart 2025 okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi? İşte, detaylar…

18 MART OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'nin en anlamlı milli günlerinden biri olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları, 18 Mart 2025'in resmi tatil olup olmadığını ve okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

18 Mart, resmi tatiller arasında yer almadığı için genel olarak okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenlerine devam edecektir. Ancak, Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2025 Salı günü Çanakkale'deki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilecek. Diğer illerde ise eğitim ve iş hayatı normal seyrinde devam edecek.