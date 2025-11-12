Haberler

18-30 yaş arası TOKİ'ye başvuramıyor mu?

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 yaş altı vatandaşların başvurularına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bilindiği gibi, TOKİ tarafından belirli gruplara özel kontenjan ayrıldı ve bu gruplardan biri de "genç kategorisi" olarak belirlendi. Peki, 18-30 yaş arası bireyler TOKİ başvurusu yapabiliyor mu?

500 bin sosyal konut projesi için süreç resmen başladı. Başvurular 10 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlanacak. Projede bazı özel gruplar için kontenjan ayrıldı: emeklilere yüzde 20, gençlere yüzde 20, üç ve üzeri çocuğu olan ailelere yüzde 10, engellilere yüzde 5, şehit aileleri ile gazilere yüzde 5 oranında hak tanındı. Bu durumda akıllara şu soru geliyor: 30 yaş altı gençler TOKİ konut projesine başvurabilir mi, yoksa 18-30 yaş aralığı kapsam dışında mı kalıyor?

18-30 YAŞ ARASI TOKİ'YE BAŞVURAMIYOR MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin gençlere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Kurum, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşların anne veya babalarının üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunması halinde başvuru yapamayacaklarını belirtti. 30 yaşın üzerindeki kişilerin ise aileleri üzerine kayıtlı bir konut olsa dahi başvuru yapabildiğini ifade etti. Kurum, "18-30 yaş arası gençleri ayrı bir kategori olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda anne ya da babanın üzerine kayıtlı ev olup olmadığı dikkate alınıyor." açıklamasında bulundu.

18-30 YAŞ ARASI BAŞVURUDA KISITLAMA

Son açıklamalara göre, ailesinin üzerine kayıtlı bir evi bulunan 18-30 yaş arası gençler, TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapamayacak. Bu düzenleme, genç kategorisinde değerlendirilen başvuru sahipleri için geçerli olacak.

30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI

• Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olması gerekir.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı statüsünü koruyor olmak zorunludur.

• Kişinin kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmamalıdır.

• Anne veya baba adına tapuda kayıtlı konut varsa başvuru yapılamaz.

• TOKİ'den daha önce konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak gerekir.

• Başvuru yapılacak ilin nüfusuna kayıtlı olmak ya da o ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak zorunludur.

• Hane halkı aylık net geliri, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL'yi geçmemelidir.

Osman DEMİR
