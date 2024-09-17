17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
17 Eylül tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. 17 Eylül TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'nin akşam yayın akışında neler olduğu detayları ile birlikte haberimizde yer alıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show gibi kanallarda bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 17 Eylül yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 17 Eylül bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...
17 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:15 Sandık Kokusu
02:15 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:30 Bir Gece Masalı
02:30 Safir
05:10 Tatar Ramazan
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:15 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
02:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Seksenler
15:25 Gönül Dağı
18:40 İddiaların Aksine
18:45 Ana Haber
19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Young Boys-Aston Villa"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bayern Münih-Dynamo Zagreb"
03:25 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
22:30 Yabani
01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 3 (Yabancı Sinema)
22:15 Yalan
01:15 Bizi Birleştiren Hayat
02:00 Taş Kağıt Makas
04:15 Poyraz Karayel