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17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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17 Eylül tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. 17 Eylül TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'nin akşam yayın akışında neler olduğu detayları ile birlikte haberimizde yer alıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show gibi kanallarda bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 17 Eylül yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 17 Eylül bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...

17 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:15 Sandık Kokusu

02:15 Siyah Kalp

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:30 Bir Gece Masalı

02:30 Safir

05:10 Tatar Ramazan

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

22:15 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

02:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Seksenler

15:25 Gönül Dağı

18:40 İddiaların Aksine

18:45 Ana Haber

19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Young Boys-Aston Villa"

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bayern Münih-Dynamo Zagreb"

03:25 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

22:30 Yabani

01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı 3 (Yabancı Sinema)

22:15 Yalan

01:15 Bizi Birleştiren Hayat

02:00 Taş Kağıt Makas

04:15 Poyraz Karayel

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