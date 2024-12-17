16 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam ilk ceketi alan belli oldu!

Dün akşam (16 Aralık) MasterChef'te kim kazandı ve ilk ceketi hangi yarışmacı kazandığı seyirciler tarafından araştırılıyor. MasterChef'te dün akşam ilk ceketi alan belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

16 ARALIK MASTERCHEF KİM KAZANDI?

İkinci oyunda jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı toplayarak ilk ceketi kazanan isim Beyza oldu.

MasterChef Türkiye'de son altıya kalan yarışmacılar Eda, Erim, Şirin, Onur, Semih ve Kerem oldu. Yarışmacılar, son beş ceket için kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

Fransa'da doğan 23 yaşındaki Beyza Aydın aslen Konyalı. Lise yıllarında aşçılık bölümüne gitmek istemesine rağmen kayıt yaptıramayan Aydın, liseden sonra Sigorta Bölümü'nden mezun oldu. Babası eski aşçı olan Beyza, şu anda Fransa'da pastacılık yapıyor. İlk turda üç şeften de 'Evet' oyu almayı başaran Beyza Aydın, dördüncü grupta en iyi yemeği yaparak ana kadroya adını yazdırdı.