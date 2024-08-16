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16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI Yeni Emniyet Müdürleri, Üniversite rektör değişikliği, EGM ve Jandarma atamaları!

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16 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Emniyet Müdürleri'nde değişiklik yapılırken aynı zamanda 11 üniversitede de rektör değişikliği yapıldı. Bugünkü kararlar arasında yer alan bu önemli değişiklikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 32634 sayılı Resmi Gazete'nin detayları araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararlarının da yer aldığı 32634 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. 16 Ağustos Resmi Gazete kararları merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar neler? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla birçok alanda atamalar yapıldı. Peki, Bugünün kararları neler? İşte detaylar...

16 İL EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzel Yazıcı, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI Yeni Emniyet Müdürleri, Üniversite rektör değişikliği, EGM ve Jandarma atamaları!

11 ÜNİVERSİTEDE REKTÖR DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bazı üniversitelere yeni rektörler atandı.

İşte ataması gerçekleştirilen rektörler:

İstanbul Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Hasan MANDAL

Gazi Üniversitesi - Prof. Dr. Uğur ÜNAL

Dicle Üniversitesi - Prof. Dr. Kamuran ERONAT

Trakya Üniversitesi - Prof. Dr. Mustafa HATİPLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

İstanbul Ticaret Üniversitesi - Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Ankara Üniversitesi - Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Atatürk Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Akdeniz Üniversitesi - Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN

Çukurova Üniversitesi - Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL

EGM VE JANDARMAYA YENİ ATAMA

16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI Yeni Emniyet Müdürleri, Üniversite rektör değişikliği, EGM ve Jandarma atamaları!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Rektör Gündem Eğitim Politika Haberler

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