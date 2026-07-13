15 Temmuz’un 10. yılında 40 Anadolu kanalından ortak özel yayın

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir çağrıda bulundu. Federasyona bağlı 40 yerel medya kuruluşu, 15 Temmuz’da gerçekleştirecekleri özel yayınlarla darbe girişimini ve milletin demokrasi mücadelesini izleyicilerle buluşturacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, “15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği, tarihimize altın harflerle yazılan bir gündür.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Anadolu’da yayın yapan yerel medya kuruluşlarının bu anlamlı günde özel yayınlarla Türk demokrasisini hedef alan darbe girişimini ve halkın seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği direnişi bir kez daha kamuoyuna hatırlatacağı belirtilirken, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında yapılacak yayınlarla mücadele ruhunun toplumsal hafızada canlı tutulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise yaptığı değerlendirmede, milletin 15 Temmuz’da gösterdiği direnişe ilişkin farkındalık oluşturmak ve bu anlamlı günü unutturmamak amacıyla her yıl özel yayınlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını ve 15 Temmuz ihanetini unutmayacaklarını ifade etti.

Burhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılında da özel yayınlarla bu önemli günü en güçlü şekilde gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: Haberler.com