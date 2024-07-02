15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi Tatiller hangi gün?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil mi sorusu gündeme geliyor. 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi Tatiller hangi gün? sorularına yanıt aranıyor. 15 Temmuz tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatildir. Bu gün, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin ardından, 2017 yılında resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜN?