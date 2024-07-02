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15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi Tatiller hangi gün?

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15 Temmuz Resmi Tatil mi? 2024 resmi tatiller takvimi gündeme gelirken 15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve 15 Temmuz tatil mi soruları merak ediliyor. Temmuz ayına yaklaşırken, resmi tatil listesinde 15 Temmuz'un olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil mi sorusu gündeme geliyor. 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi Tatiller hangi gün? sorularına yanıt aranıyor. 15 Temmuz tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi Tatiller hangi gün?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatildir. Bu gün, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin ardından, 2017 yılında resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜN?

  • 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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