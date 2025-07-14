15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri açık mı? sorusu, özellikle randevusu olan ya da sağlık kuruluşlarına başvurmayı planlayan kişiler tarafından sıkça soruluyor. Bu tarihte kamu kurumlarının tatil olması nedeniyle sağlık sisteminde bazı bölümlerde hizmet verilmiyor olabilir. 15 Temmuz 2025 Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle hem devlet hem de bazı özel hastanelerde çalışma düzeninde değişiklik bekleniyor. İşte detaylar…

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de her yıl "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz'da hastaneler diğer resmi tatillerde olduğu gibi sınırlı hizmet verileceği yönündedir.

15 TEMMUZ AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

Bu kapsamda, devlet hastanelerinde acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam ederken, poliklinik hizmetleri ise genellikle kapalı olur. Planlı randevular ve ameliyatlar tatil sonrasına ertelenmektedir. Özel hastanelerde ise durum kuruma göre değişiklik gösterebilir; bazıları poliklinik hizmeti sunabilirken bazıları yalnızca acil servisle sınırlı kalmaktadır. Aile sağlığı merkezleri yani aile hekimlikleri ise 15 Temmuz'da genellikle kapalıdır.