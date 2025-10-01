15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor? Yarıyıl tatili tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan ara tatil tarihleri de netlik kazandı. Yoğun ders programının ardından kısa bir nefes almayı bekleyen milyonlarca öğrenci, ilk ara tatilin başlangıç tarihini merakla araştırıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yaklaşık bir hafta sürecek bu ara tatil, öğrenciler ve öğretmenler için kısa bir dinlenme fırsatı sunacak. Ayrıca, bu dönemde öğrenciler eksiklerini tamamlama ve öğrendiklerini pekiştirme şansı yakalayacaklar.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil dönemi, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme ve enerji yenileme fırsatı sunuyor. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından gelen bu ara, eğitim sürecinin verimli ve sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında gerçekleşen bu bir haftalık tatil, öğrencilere ve öğretmenlere eğitim sürecinde kısa bir nefes alma ve zihinsel olarak yenilenme imkânı tanıyor. Bu ara tatil, ders yükünü hafifletmek ve eğitim verimliliğini artırmak açısından büyük önem taşıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte okullarda ders zili son defa çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlayacak. Yaz dönemi boyunca öğrenciler, hem dinlenme fırsatı bulacak hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme şansı yakalayacaklar.

Yoğun ve tempolu bir eğitim döneminin ardından, bu tatil öğretmenler ve öğrenciler için hem bedensel hem de zihinsel yenilenme fırsatı sunacak. Yeni eğitim-öğretim yılı ise her zamanki gibi Eylül ayında başlayacak ve okullarda hareketli günler yeniden başlayacak.