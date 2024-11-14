15 Kasım Cuma Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

15 Kasım Cuma günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 15 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün, Ankara'da hava durumu genel olarak parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olacak. Gece saatlerinde ise şehrin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde bu yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olabileceği belirtiliyor, bu nedenle dışarıda seyahat edeceklerin dikkatli olmaları öneriliyor.

Ankara'da sıcaklık ise 14°C civarında seyredecek. Bu soğuk ve sisli hava, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin kısıtlanmasına neden olabilir. Gün boyunca ise bulutlu hava hakim olacak, ancak yağışların yoğunluğu gece saatlerinde artması bekleniyor. Bu tür hava koşullarında, özellikle araçla seyahat edenlerin yolculuklarında dikkatli olmaları gerekecek. Bölgedeki hava durumu raporlarını ve gelişmeleri takip etmek, özellikle yağışlı ve sisli havalarda güvenli bir şekilde hareket etmek için önemli olacaktır.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;