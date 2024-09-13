15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik...

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda gökyüzündeki nadir bir konfigürasyonu değerlendirdi. 12 yılda bir gerçekleşen bu özel olayda Ay, Venüs ve Jüpiter'in etkilerini detaylandırdı. 15 Eylül tarihinde burçları neler bekliyor, merak edenler için aydınlatıcı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Detaylar haberimizde...

15 EYLÜL'DE EN ŞANSLI BURÇLAR HANGİLERİ?

Astrolog Aysun Koç, gökyüzünde nadiren oluşan bu özel kavuşumu şu sözlerle açıkladı: "Şu anda gökyüzünde oldukça nadir bir görünüm var ve bu, oldukça olumlu etkiler sunuyor. Ay, Venüs ve Jüpiter'in birleşimi, genellikle iyicil olarak değerlendirilen bir durum. Ay, Kova burcunda ve Sadalsuud adlı şanslı bir sabit yıldızın yerleşiminde bulunacak. Venüs, Spica noktasına yakın bir bölgede yer alacakken, Jüpiter de Capella Bellatrix olarak bilinen etkileri büyüten bir alanda olacak. Spica, ünlüler, şöhret ve mal mülk edinimi ile ilişkilidir. Bu üç gezegen, büyük bir üçgen oluşturacak ve bu, 12 yılda bir gerçekleşen bir durum. Bazen bu pozisyon bile 12 yıl içinde yakalanamayabilir."

15 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ NEDİR?

15 Eylül'ün önemine vurgu yapan Koç, "15 Eylül, aşkla ve kısmetle ilgili her türlü işlem ve değerlendirme için önemli bir gün. Bu tarihte etkiler zirveye çıkacak. 15 Eylül Pazar günü, yapmak istediğiniz ama henüz adım atmadığınız her konu için değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Özellikle İkizler, Kova ve Terazi burçlarının son 15 gününde doğan bireyler, bu olumlu etkilerden en çok faydalanacak burçlar olacak" şeklinde açıklama yaptı.